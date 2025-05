Kinderstar ist tot: Millena Brandão stirbt mit nur 11 Jahren – das ist zur Todesursache bekannt

Fans, Freunde und Familienmitglieder trauern um Millena Brandão. Der brasilianische Kinderstar ist nach 13 Herzinfarkten im Alter von nur elf Jahren verstorben. Wie unter anderem "Page Six" berichtet, hatte die junge Schauspielerin nicht nur mit starker Müdigkeit, Kopfschmerzen und Appetitlosigkeit zu kämpfen, sondern wurde auch immer wieder ohnmächtig. Ihr Zustand war so schlecht, dass sie am 30. April ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Ihr Zustand verschlechterte sich immer weiter und die Ärzte konnten leider nichts mehr für sie tun. Schweren Herzens entschieden sich ihre Eltern dazu, die lebenserhaltenden Maschinen abstellen zu lassen.