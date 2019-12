Kinderstar Jack Burns (†14) ist tot!

Jack Burns war auf dem besten Weg, es ganz an die Spitz zu schaffen. Der junge Schauspieler spielte u.a. in der Netflix-Serie "One of Us". Außerdem war er ein begnadeter Balletttänzer. Jetzt wurde seine Karriere abrupt beendet...

Die Todesursache von Jack Burns ist noch unbekannt

Am 1. Dezember wurde Jack Burns tot in seinem Elternhaus in Greenock (West-Schottland) gefunden. Die Todesursache ist noch nicht bekannt. Er hinterlässt seine Eltern Karen und Robert und seinen Bruder Rory. Am Donnerstag soll die Beerdigung in seiner Heimatstadt Greenock stattfinden.

Schauspieler Philip McKeon ist tot!

Emotionale Abschiedsworte

Jack Burns Tanzakademie veröffentlichte bereits einen emotionalen Post auf . "Schweren Herzens schreiben wir diesen Post. Auf tragische Weise haben wir unseren geliebten Schüler Jack Burns am 1. Dezember verloren. Jack war eine Inspiration für alle bei der Elite Academy und hat die Herzen aller berührt, die die Freude hatten, seit 2012 mit ihm zusammen zu arbeiten und zu tanzen", hieß es darin.

Auch von diesen prominenten Persönlichkeiten mussten wir uns dieses Jahr verabschieden: