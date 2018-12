Kit Harington & Rose Leslie: Ehe-Aus nach 159 Tagen?

Reddit this

Scheidung is coming... Alles aus zwischen „ “-Star Kit Harington (31) und seiner Frau Rose Leslie (31)? Und das, obwohl sich das -Traumpaar erst im Juni bei einer romantischen Schloss-Zeremonie in Schottland das Jawort gab.

Ist Kit Harington fremdgegangen?

Der Grund: Kit soll seine Liebste mit einer anderen Frau betrogen haben! Das russische Model Olga Vlasova (27) behauptet, eine monatelange Affäre mit dem Serien-Star gehabt zu haben. „Das erste Mal haben sie sich in Luxemburg getroffen, als Kit schon mit Rose verlobt war. Danach kam es immer wieder zu Treffen. Sogar nach Kits Hochzeit ging die Affäre weiter“, heißt es aus Olgas Umfeld.

Das russische Reality-Sternchen liefert sogar Bilder für den angeblichen Fehltritt: Auf Twitter veröffentlichte Olga Fotos, die einen Mann nackt im Bett zeigen, der aussieht wie Kit. Wie und wo die Bilder entstanden sind, ist ebenso unklar wie die Frage, ob sie wirklich echt sind. Aber: Die Person auf den Bildern wirkt völlig ausgeknockt.

Es kursieren viele Gerüchte um den "GoT"-Star

Dass Kit gerne mal einen über den Durst trinkt und anschließend mit fremden Frauen flirtet, ist schon öfter vorgekommen: „Es hält ihn nichts zurück, wenn er mit dem Alkohol übertrieben hat“, bestätigt ein Kumpel. Schon oft kam es deswegen zum Streit zwischen ihm und Rose Leslie. Doch erst jetzt soll sie endgültig die Reißleine gezogen haben! Als die Schauspielerin von Kits Fremdgeh-Vorwürfen erfuhr, soll sie ihre Sachen gepackt und das gemeinsame Landhaus in England Richtung New York verlassen haben. Hier wird Rose demnächst ohnehin bald für die neue Staffel der Serie „The Good Fight“ vor der Kamera stehen.

Kit Harington kämpft um Rose

Doch Kit will offenbar um seine Ehe kämpfen: Er soll seine Noch-Gattin mit Liebesbotschaften per bombardiert haben. „Als ich Rose zum ersten Mal traf, wusste ich gleich: Das ist meine Traumfrau!“, betonte er erst kürzlich in einem Interview. Nachdem der Sex-Skandal öffentlich wurde, ließ Kit alles über einen Sprecher dementieren. Ob das hilft, ist allerdings fraglich. Denn Bilder sagen bekanntlich mehr als Worte...