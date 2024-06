Klaus Töpfer: Die Todesursache steht fest!

Am 22. Juni 2024 wurde Klaus Töpfer in seiner Heimat in Höxter beerdigt, nachdem er überraschend am 8. Juni im Alter von 85 Jahren verstarben war. Bei seiner Trauerfeier bekundeten Kollegen aus der Politik ihre Trauer. CDU-Politiker Andreas Jung sagte: "Es geht ein Großer! Klaus Töpfer war Vordenker und Vorkämpfer für eine bessere Welt. Sein Lebenswerk ist uns Verpflichtung."

Kurz nach seinem Tod hieß es, dass Klaus Töpfer "nach kurzer, schwerer Krankheit" verstorben sei. Über die genauen Umstände war bislang jedoch noch nichts bekannt. Doch jetzt berichtet "BILD" über die mögliche Todesursache des Politikers.