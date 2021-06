Knack-Po in Rekordzeit: Mit dieser genialen Übung klappt's!

Übung für den Po

Rücken

Hier heißt es: Stay straight. Unser Rücken sollte während der Übung so gerade wie möglich bleiben, um unsere Wirbelsäule zu schonen. Am besten trainiert man deshalb auch vor einem Spiegel oder lässt sich – zumindest am Anfang – noch von jemandem korrigieren, bis man ein Gefühl für die richtige Position bekommen hat.

Hüften

Ihr habt das Gefühl, dass ihr euch in dieser Position kaum bewegen könnt? Das kann daran liegen, dass die Hüftbeuger-Muskeln noch etwas gedehnt werden müssen: Legt euch auf den Rücken, winkelt die Beine an und versucht, die Hüfte anzuheben. Kurz halten und wiederholen.

Hände

Am Anfang ist es natürlich am einfachsten, wenn man erst mal seine Hände in die Hüften stemmt. So fällt es einem viel leichter, die Balance zu halten. Wenn wir uns dann aber sicher fühlen, kann man mit Gewichten das Training super intensivieren: 5-kg-Dumbbells sind für den Beginn mehr als genug. Die Arme bleiben gerade, sind aber angespannt.