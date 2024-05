König Charles: Aufruhr in England! Alle Termine sind abgesagt

Nicht nur die Monarchie in Großbritannien ist seit einiges Jahren von schweren Erschütterungen gebeutelt. Auch die politische Situation des Landes bleibt unruhig. Nun hat am vergangenen Mittwoch der Premierminister Rishi Sunak verkündet, dass überraschend die Neuwahlen vorgezogen werden. Sie sollen bereits am 4. Juli stattfinden.

Dieses Polit-Beben hat auch einen Einfluss auf die Monarchie des Landes. Denn laut Protokoll darf es durch das Königshaus keine Ablenkungen geben, die die Wahlen beeinflussen könnten. Und daraus zog König Charles direkt Konsequenzen. Ein Sprecher des Palastes gab in einem Statement bekannt: "Nach der Erklärung des Premierministers von heute Nachmittag, in der die Parlamentswahlen ausgerufen wurden, wird die königliche Familie - in Übereinstimmung mit dem üblichen Verfahren - Verpflichtungen verschieben, die die Aufmerksamkeit ablenken oder vom Wahlkampf ablenken könnten. Ihre Majestäten entschuldigen sich aufrichtig bei all denjenigen, die davon betroffen sein könnten."

Diese Regelung betrifft alle Familienmitglieder, die für die Krone arbeiten und wird direkt nach der Ankündigung umgesetzt. Somit fallen nicht nur für König Charles und Königin Camilla in den kommenden Wochen offizielle Termine aus, sondern auch für Sohn Prinz William und Schwiegertochter Prinzessin Kate.

Fraglich ist jedoch, ob auch die Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des D-Day am 5. und 6. Juni ausfallen werden. Denn während andere offizielle Termine bereits von der Website der Königsfamilie verschwunden sind, ist dieser Termin weiterhin zu sehen.