König Charles: Ausgeschlossen! Prinz Harry darf nicht an Königszeremonie teilnehmen

Oh je, bereits einige Auszüge von Prinz Harrys Memoiren sorgen für schwere Konsequenzen. Eigentlich erscheint "Spare" erst am 10. Januar, doch einige Passagen sind schon vorher durchgesickert und bestätigen die Befürchtungen des britischen Königshauses: Harry lässt kein gutes Haar an seiner Familie. Jetzt zieht sein Vater, König Charles, Konsequenzen und schließt ihn von seiner Krönung im Mai dieses Jahres aus!

Auch interessant