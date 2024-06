König Charles: Bereut er jetzt DIESE Entscheidung?

Dem machte König Charles III. (75) dann allerdings ein Ende. In der Vergangenheit kritisierte das britische Volk immer wieder die hohen Kosten, die durch die royalen Ausgaben zustande kommen und so entschied der Monarch, dass es nur eine unnötige Provokation wäre, den zurückgetretenen Royals weiterhin Zugeständnisse zu machen und "warf" sie aus dem Anwesen. Der royale Autor Tom Quinn erklärt hierzu: "Meghan und Harry ein paar Wochen oder Monate im Jahr in Frogmore Cottage wohnen zu lassen, war nie geplant – Charles wollte einfach nicht riskieren, dass es zu Konsequenzen kommt, wenn er es zulässt."

Eine Entscheidung, die der 75-Jährige jetzt wohl allerdings bereuen würde. "König Charles hat das Gefühl, dass er ein Eigentor geschossen hat, als er Meghan und Harry aus Frogmore Cottage rausgeschmissen hat", so Tom. Der König hätte damals nämlich nicht bedacht, was für einen Einfluss ihr Auszug auf die Beziehung mit seinen Enkelkindern haben würde: "Die Entscheidung hat eine Menge Unmut ausgelöst – und Charles hat nicht wirklich darüber nachgedacht, welche Konsequenzen es haben könnte, wenn seine Enkelkinder keine Basis in Großbritannien haben."

Charles habe seine beiden Enkel so seit ihrer Geburt erst eine handvoll Male gesehen. Wie Tom verrät, will der König dies jedoch jetzt ändern und "hätte Gespräche über einen offiziellen Besuch in den USA irgendwann in der Zukunft" geführt. Ob dieser Besuch letztendlich zustande kommen wird, bleibt noch offen, schließlich müssen diesem ebenfalls Prinz Harry und Meghan zustimmen. Klar steht für den Autor allerdings: "Der König möchte unbedingt am Leben seiner Enkelkinder teilhaben."

Hängt ihre Ehe jetzt am seidenen Faden?