König Charles: "Es ist eine ungeheure Beleidigung" - er bekommt eine fiese Abfuhr!

Wie beispielsweise der "Mirror" berichtet, soll tatsächlich keiner der vorher angekündigten Premierminister am 21. Oktober anwesend sein, um den König und seine Gemahlin in der Hauptstadt Canberra zu begrüßen. Dort sollte der Sohn von Königin Elizabeth eigentlich eine Rede halten. "Alle Premierminister und Minister haben unserem Monarchen Charles III. die Treue geschworen, und es ist eine ungeheure Beleidigung, dass sie jetzt in seine freundschaftlich ausgestreckte Hand spucken", so Bev McArthur von der Australian Monarchists League gegenüber "Herald Sun". Es sei ein "Schlag ins Gesicht" für den britischen Monarchen.

Besonders hart: Er pausiert für die Reise sogar mit seiner Krebsbehandlung! Immerhin: Die Reise ist mit seinen Ärzten abgesprochen. Und wie zu erwarten, soll ihn natürlich auch ein Arzt auf die anstrengende Reise begleiten. Ob es trotzdem eine gute Entscheidung ist? Denn Fakt ist, es wird ziemlich anstrengend: Bis zu zehn Termine am Tag soll das Königspaar absolvieren - ganz schön hart! Aber König Charles hat bereits vorgesorgt! "Die zwei Wochen im Vorfeld der königlichen Reise wurden für Seine Majestät bewusst kurz gehalten", erklärt ein Insider gegenüber "Daily Mail". "Australien ist eine große Sache und er möchte fit sein."

