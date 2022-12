König Charles und Königin Camilla: Alles aus! Ihre Ehe ist ungültig

Ein Paukenschlag! Die religiösen Untertanen in England laufen Sturm und fordern, dass sich der König an Recht und Gesetz hält – und Camilla noch vor der Krönung am 6. Mai 2023 vor die Tür setzt. Dann wäre sie auch ihren Titel los. Und Charles würde offiziell als Single den Thron besteigen! Doch das wird nie passieren. Nach all den Stürmen, die diese Beziehung über die Jahrzehnte überstanden hat, wird er eher auf den Thron verzichten, als seine geliebte Frau zu verstoßen!

Und da kommen zwei ins Spiel, die das Volk sowieso viel lieber auf dem Thron sehen will: Kronprinz William (40) und seine Frau Prinzessin Kate (40). Gerade Kate hat mit ihrer bescheidenen, zuverlässigen Art in den vergangenen Jahren alle Herzen erobert. Viele können sich vorstellen, dass die beiden endlich frischen Wind in die angestaubte Monarchie bringen können.

Wird statt Charles also sein Sohn am 6. Mai gekrönt? Unfassbar, aber wahr: Der verhängnisvoller Fehler bei der Trauung könnte Charles und Camilla tatsächlich den Thron kosten – und all ihre Träume wie eine Seifenblase platzen lassen...