König Charles: Royale Geheimnisse & Co - Sein Po wird nur damit froh

König Charles kuriose Geheimnisse: Die Magie

Wenn man all die Macht und all das Geld der Welt besitzt, wonach kann man dann noch als Monarch streben? Richtig, nach dem Unerklärlichen, dem Undenkbaren - der MAGIE! Seit 1975 ist König Charles Ehrenmitglied im sogenannten "The Magic Circle“. Ein Club, der sich für Zaubertricks begeistert. Dort führte er zu seiner Aufnahmeprüfung ein Hokuspokus-Stück vor und ließ Bälle unter Bechern auf mysteriöse Art und Weise verschwinden und wieder auftauchen. Bis heute ist der Royal ganz vernarrt in die Zauberei. So wurde zu seiner anstehenden Geburtstagsgala niemand geringes als das Magier-Duo "Ehrlich Brothers" eingeladen. König Charles hat sein inneres Kind auf jeden Fall nicht verloren...