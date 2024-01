König Frederik: Bittere Tränen bei Amtsantritt!

Königin Margrethe war 52 Jahre lang die Königin von Dänemark. Anfang des Jahres verkündete die Mutter von König Frederik, dass sie im Alter von 83 Jahren das Amt an ihren Sohn abgeben möchte. Ein historischer Moment für die ganze Familie, denn es ist das erste Mal nach 900 Jahren, dass ein Royal in Dänemark freiwillig den Thron aufgibt. Und dazu war nur eine einzige Unterschrift der Monarchin nötig. Und diese leistete sie am vergangenen Sonntag.