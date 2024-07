König Frederik: Neue Affären-Gerüchte durch Klage

In Dänemark besitzt Frederik Immunität, hier könnte ihm kein Gericht etwas anhaben. Doch Genoveva klagt in Spanien. Es wäre also theoretisch möglich, dass der spanische Richter den dänischen Monarchen als Zeugen vorlädt. Dann müsste Frederik aussagen und erklären, was an den Gerüchten um den Seitensprung tatsächlich dran ist.

Genoveva behauptet ja weiterhin, sie und Frederik seien nur Freunde, in dieser mysteriösen Nacht sei nichts moralisch Verwerfliches geschehen. Sie will ihre Ehre retten, nicht als Geliebte des Königs gelten. Wird Frederik als Zeuge geladen, würde die ganze Geschichte wieder aufgekocht werden.