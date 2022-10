Königin Camilla: Enthüllt! Das waren ihre ersten Worte nach Dianas Tod

Doch auch um ihre große Liebe Prinz Charles machte sie sich große Gedanken. "Ihre nächste Sorge galt Charles. Würde er zusammenbrechen? Das darf er nicht, seinen Jungs zuliebe. Sie kennt ihn gut genug, um zu wissen, dass er sich schrecklich schuldig fühlen wird nach dieser Tragödie."

Die gesamte britische Königsfamilie wird für immer von dieser Tragödie gezeichnet sein. Und auch Königin Camilla wird an diese Zeit als an eine der schlimmsten ihres Lebens zurückdenken. Nach Dianas Tod brach eine wahre Hetzjagd los, Camilla wurde die Schuld an ihrem Unglück zugewiesen. "Es war abscheulich. Es war eine zutiefst unerfreuliche Zeit, die ich nicht mal meinen schlimmsten Feinden wünschen würde. Ich konnte nicht wirklich irgendwohin gehen", erklärte sie einmal in einem Interview.