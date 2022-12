Königin Camilla: Flucht aus England! Sie hat ihre Koffer gepackt

Namaste! Ach, hat die es gut, könnte man denken. Königin Camilla gönnte sich gerade in Indien eine entspannte Wellness-Auszeit. Doch merkwürdig war der Zeitpunkt ja schon: Schließlich überschlagen sich nach dem Tod von Queen Elizabeth II. daheim gerade die Ereignisse. Erst eine Trauerfeier nach der nächsten, dann Antrittsbesuche bei den Untertanen – und die Queen Consort lässt sich in der Ferne massieren? Was steckt dahinter?