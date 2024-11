Königin Camilla: Gesundheitsupdate! Sie meldet sich selbst zu Wort

Camilla nahm nun an einem Empfang der Booker Prize Foundation im Clarence House teil und gab dabei selbst ein Update zu ihrem Gesundheitsupdate! "Es geht mir offensichtlich viel besser, ein bisschen Husten ist noch da", hört man die Monarchin in einem Video auf "X" sagen.

Bei dem Empfang sprach Camilla außerdem mit Autor Percival Everett und erklärte ihm: "Ich bin auf dem Weg der Besserung. Solche Dinge brauchen immer etwas Zeit, um vollständig zu verschwinden. Man denkt, man hat es überstanden, aber es bleibt noch ein wenig hängen. Aber hoffentlich geht es jetzt bergauf. Schön, Sie wiederzusehen." Eine Erleichterung für die Fans und sicherlich ganz England!

Trotzdem geht es die Königsgemahlin noch langsam an. So wird sie beispielsweise die Premiere von "Gladiator II" nicht mit König Charles besuchen - sie geht es lieber ruhiger an. Eine vernünftige Entscheidung ...

Königsgemahlin Camilla hat ein neues Hobby! Im VIDEO gibt es alle Details: