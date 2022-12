Königin Camilla: Peinlicher Ausraster! König Charles zieht drastische Konsequenzen

Gerade verbrachte Camilla einige Tage im exklusiven Soukya-Center in Indien. Zur Entspannung, wie es offiziell vom Palast verkündet wurde. Ein Irrtum! In Wahrheit soll König Charles höchstpersönlich seine Gattin dorthin in eine Entzugsklinik geschickt haben. "Das Letzte, was er jetzt braucht, sind demütigende Szenen mit seiner alkoholisierten Frau bei seiner Krönung am 6. Mai", soll ein Vertrauter der Familie offenbart haben. Seit dem Tod von Queen Elizabeth am 8. September scheint Camilla völlig neben der Spur zu sein. Ihr wird scheinbar alles zu viel. Druck und Belastung durch die ständigen Termine auf der einen Seite – Ängste auf der anderen. Allein der Gedanke, als Königsgemahlin künftig wieder mit Prinzessin Diana, der einstigen "Königin der Herzen" verglichen zu werden, soll sie völlig fertig machen.

Doch auch der inzwischen achte Aufenthalt in der Klinik hat offensichtlich nichts gebracht! Nachdem sie angeblich betrunken die Treppe in Clarence House heruntergestolpert war, und das herbeigeeilte Personal so angeblafft haben soll, dass bereits zwei Angestellte kündigten. Anderen soll Charles Schweigegeld zahlen, damit sie nichts über die Suff-Eskapaden seiner Frau ausplaudern. Es sieht aus, als habe Camilla durch ihre fatalen Promille-Ausraster die Krone verspielt!

