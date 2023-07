Königin Camilla: Stress im Palast! Ihre Kinder sollen Thronfolger werden

Hat Camilla etwa einen in der Krone? Die Königin soll ihrem Gatten nun schon seit Wochen damit in den Ohren liegen, dass ihr Sohn Tom Parker Bowles (48) und ihre Tochter Laura Lopes (45) in die Thronfolge aufgenommen werden sollen. Charles soll wiederholt erwidert haben, dass das nicht ginge – die Erbfolge stehe fest.