König Charles: Packt er bald seine Umzugskartons? Das spricht dafür

Doch seit seiner Krönung im Jahr 2022 hat Charles bisher keine Anstalten gemacht, in den Palast zu ziehen. Zu sehr hängt er an seinem bisherigen Wohnort Clarence House in der City of Westminster im Westen Londons, wo er seit 2002 mit seiner Frau wohnt. Bisher konnte er einen Umzug vermeiden, doch nun scheint Bewegung in die Sache zu kommen.