Königin Letizia: Babyhammer für die 50-Jährige

Ihre jüngere Schwester Telma Ortiz wurde vor einem Jahr mit 47 noch einmal Mutter. Das kleine Mädchen kam in einem Krankenhaus in Madrid zur Welt. Letizias süße Nichte soll einer der Hauptgründe gewesen sein, warum die Königin noch einmal schwanger werden wollte. Das Baby hat sich direkt in ihr Herz geschlichen und die Sehnsucht nach einem Kind ausgelöst.

Natürlich liefert diese später Schwangerschaft sofort Stoff für Diskussionen, denn nicht alle freuen sich so wie die werdenden Eltern. Felipe ist immerhin auch schon 54 – junge Eltern wird das neue Familienmitglied nicht haben. Andere meinen, es wäre selbstsüchtig, in dem Alter noch ein Kind in die Welt zu setzen. Und schließlich gehört Letizia in ihrem Alter zur Gruppe der Frauen mit einer "Risikoschwangerschaft".

Trotzdem: Schon am Anfang ihrer Ehe meinte Felipe: "Ich wünsche mir mehr als zwei, aber weniger als fünf Kinder." Offenbar wird ihm dieser Wunsch jetzt doch noch erfüllt. Das Königspaar sah man in der letzten Zeit immer sehr innig miteinander: Hier eine zarte Berührung, da ein liebevoller Blick. Und in einem unbeobachteten Moment der gewisse mütterliche Griff an den Bauch …

Wie man hört, sind die Hofärzte mit Letizias Zustand sehr zufrieden. Bislang gab es keine Komplikationen. Wie schon ihre beiden Töchter Leonor (16) und Sofia (15), wird die Königin ihr drittes Kind wohl per Kaiserschnitt im Ruber International Hospital in Madrid entbinden. Und mit viel Glück wird es dieses Mal ein "Hermano", ein Brüderchen.