Königin Letizia: Die Hetzjagd nimmt kein Ende! Sie zittert vor der nächsten Enthüllung

Zwar handelt Robert Gavin Bonnars Debütroman von einem irischen Anwalt, der bank­rott geht. Doch der 57-Jährige selbst ist ein irischer Anwalt, sodass sein Werk auch autobio­grafische Züge haben könnte. Und: Laut Verlag dreht sich in der Geschichte alles um "Macht, Geld und Sex". Der Palast befürchtet einen Riesenskandal! Fragt sich: Was weiß der Mann, der seit rund fünf Jahren zur Familie gehört, über die Königin?

Und was hält Felipe (56) davon? Der König hat "El cuarto poder" (dt. "Vierte Macht") bereits gelesen. Sein Urteil: inte­ressant und sogar lustig. ­Letizia aber steht dem Werk kritisch ­gegenüber. Sie soll Befürchtun­gen haben, dass das Buch als Waffe gegen das Königshaus eingesetzt werden ­könnte. Verständlich! Denn die ehemalige TV-Journalistin will um jeden Preis verhindern, dass ihr Ansehen noch weiter durch den Schmutz gezogen wird. Nachdem ihr langjähriger Vertrauter Jaime del Burgo sie öffentlich so bloßstellte, kann sie heute kaum noch jemandem vertrauen.