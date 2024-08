Königin Letizia: Die nächste Krise! Ihre Schwiegermutter will sie loswerden

Dabei hatten sich Letizia und Felipe doch zuletzt endlich wieder versöhnt, er hatte ihr verziehen. Sie waren auf einem guten Weg, ihre Ehekrise gemeinsam durchzustehen. Doch Sofia will nur das Beste für ihren Sohn. Und sie will nicht, dass er mit einer untreuen Ehefrau zusammenlebt. Sie selbst weiß, wie demütigend ein solches Leben sein kann, wenn der Ehepartner einen ständig betrügt. Juan Carlos (86) hat ihr über Jahrzehnte genau das angetan. Felipe soll nicht den gleichen Fehler begehen und an dieser unglücklichen Ehe festhalten.

Jetzt muss sich der König entscheiden: Vertraut er auf das Versprechen seiner Frau, die geschworen hat, ihm treu zu sein? Oder vertraut er seiner Mutter, die aus Erfahrung spricht, wenn sie sagt: Diese Ehe ist nicht mehr zu retten?