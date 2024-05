Königin Letizia: Flucht in ihr altes Leben?

Seitdem herauskam, dass die spanische Königin mit ihrem Ex-Schwager eine Affäre gehabt haben soll, ist einfach nichts mehr wie es einmal war. Es gibt kaum noch Hoffnung auf ein Liebes-Comeback – und so soll Letizia schon erste Hebel in Bewegung setzen, um im nächsten Jahr ein neues Leben außerhalb des Zarzuela-Palastes zu beginnen.

Gerade erst traf Letizia eine alte Freundin wieder: Sonsoles Ónega (46) kam zum Mittagessen in den Palast. Sie ist Schriftstellerin, Journalistin und TV-Moderatorin. Genauso wie Letizia es selbst einst gewesen ist, bevor sie ihre Karriere aus Liebe zu Felipe an den Nagel hängte. Die zwei Damen verstanden sich augenscheinlich sehr, sehr gut. Und so liegt die Vermutung nahe, dass sich Letizia von Sonsoles vielleicht ein paar Tipps geholt hat, an wen sie sich am besten wenden kann, wenn sie ihren alten Beruf wieder aufnehmen möchte. Sie will endlich wieder auf eigenen Beinen stehen – so wie es früher war.Nach diesem Treffen ist man sich in Spanien sicher: Der 20. Hochzeitstag von Felipe und Letizia Ende Mai wird wohl ihr letzter sein. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Königin wieder zur Journalistin wird …

Oder können Letizia und Felipe ihre Ehe noch retten? Mehr erfährst du im Video: