Königin Letizia & König Felipe: Zwillings-Glück!

Dass die Königin in anderen Umständen sein soll, pfeifen die Spatzen in Spanien seit Wochen von den Dächern. „Es wird ein Junge“, hieß es bereits aus hofnahen Kreisen. Doch jetzt kam heraus: Es könnten sogar Zwillinge werden! Schiebt Königin Letizia bald wirklich eine Zwillings-Kinderkarre durch den Park des Zarzuela-Palastes in Madrid?

„Wie ich hörte, konnte das Königspaar die wundervolle Nachricht selbst kaum fassen“, verriet ein Hof-Mitarbeiter laut "Neue Post". „Wer rechnet schon damit? Schließlich ist die älteste Tochter schon ein Teenager! Aber jetzt geht die Königin öfter in Geschäfte für Babykleidung und kauft alles im Doppel-Pack: eins in Blau und eins in Rosa!“ Und damit verrät der Palast-Kenner eine Sensation: Die Prinzessinnen Leonor (13) und Sofia (11) freuen sich sowohl auf ein Schwesterchen als auch auf ein Brüderchen!

Letizia & Felipe halten die Baby-News noch geheim

Eigentlich gehört Letizia mit 46 Jahren zur Gruppe der Frauen mit einer „Risiko-Schwangerschaft“. Deshalb will das Königspaar offenbar vorsichtig sein: „Beide wünschen, die Neuigkeit noch geheimzuhalten, um sicherzugehen, dass mit den Babys wirklich alles gut ist“, so der Insider. „Aber ich bin sicher, dass der Hof die süße Nachricht bald offiziell verkündet.“

Königin Letizia: Mit diesem Look sorgt sie für Aufsehen!

Nach dem Besuch in Lima flog König Felipe weiter zum nächsten Staatsbesuch in Guatemala.Eigentlich hätte Letizia auch dort an seine Seite gehört. Sie zog es allerdings vor, wieder in die Heimat zu reisen. Vielleicht, weil sie sich schonen will...