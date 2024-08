Königin Letizia: Rache ist süß! Sie setzt ein klares Zeichen

Dieses Outfit ist Verführung pur! Der silberne Stoff legt sich bei jeder Bewegung geschmeidig um Letizias schlanken Körper und bringt so die Kurven der Königin zur Geltung, die sie sonst mit einer eher konservativen Kleiderwahl versteckt. Dass die 51-Jährige beim Filmfest plötzlich selbst wie ein Filmstar wirkt, an Sexappeal kaum zu übertreffen ist, ist kein Zufall. Dieser Look ist ein deutliches Signal an ihren Mann Felipe (56): Schau, das bin ich, deine Frau! Denn seit den angeblichen Affären-Gerüchten um die Spanierin soll die Ehe des Königspaares nur noch auf dem Papier bestehen.

Und tatsächlich: In letzter Zeit herrschte bei gemeinsamen Auftritten zwischen Letizia und Felipe Eiszeit. Die beiden würdigten sich kaum eines Blickes, gingen auf Abstand. So sehr, dass die zweifache Mutter sich laut Adelsexperten eingesperrt und im Palast isoliert fühle. Auslöser war die Veröffentlichung des Enthüllungsbuches ihres angeblichen Liebhabers Jaime del Burgo. Dabei soll auch Felipe nicht immer treu gewesen sein … Zeit, nicht länger alle Schuld bei sich zu suchen und selbstbewusst aus der Krise zu treten. Und welcher Anlass würde sich da besser anbieten, als bei ihrem Solo-Auftritt beim Filmfest selbst den Hollywood-Größen die Show zu stehlen. Schließlich ist Rache süß, pardon: sexy!