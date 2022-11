Königin Letizia: Starke Schmerzen! Jetzt zieht sie heftige Konsequenzen

Das hat auch Letizia von Spanien zu spüren bekommen. Nach jahrelanger Quälerei hat sich nun ihr Schönheitswahn gerächt: Die Königin leidet an einer sogenannten Metatarsalgie. Starke Schmerzen im Mittelfuß sind die Folge dieser Erkrankung, die durch Überbelastung und Fußfehlstellung ausgelöst wird. Eine chronische Nervenreizung macht es oft noch schlimmer. Letizia sah man in der letzten Zeit auffallend oft mit flachen Schuhen: Mal waren es schwarze Sandalen, dann bequeme Espadrilles oder jetzt einfache Halbschuhe. Offenbar ist das Gehen für sie nur noch so erträglich. Wer schön sein will, muss leiden. Aber der Anatomie kann man eben nicht davonlaufen, Pardon, davonstöckeln.

