Königin Letizia und König Felipe: Ihre Beziehung ist endgültig am Ende

In ihrem 20. Ehejahr erleben Felipe und Letizia richtig schlechte Zeiten. Aus dem Palast rumort es seit Ewigkeiten, beide würden längst getrennte Wege gehen, nur noch für die Monarchie und ihre Töchter den Schein einer vermeintlich intakten Beziehung wahren. Zuletzt kursierten sogar Gerüchte, beide Royals hätten längst neue Partner an ihrer Seite, und die Königin habe über die Jahre unzählige Affären gehabt. Tatsächlich scheint von der einst großen Liebe zwischen dem spanischen Prinzen und der bürgerlichen Journalistin nur noch Schutt und Asche übrig. Während andere Royal-Paare wie Victoria und Daniel von Schweden in solch Krisenphasen eine komplett andere Taktik wählten, in die Offensive gingen, sich verteidigten und demonstrativ als Einheit präsentierten, hat man in Spanien offensichtlich schon lange aufgeben.

Der Grund liegt auf der Hand: Das Feuer ist erloschen, es gibt wohl keine Hoffnung mehr. Weder Felipe noch Letizia zeigen auch nur ansatzweise Interesse, die Situation zu bereinigen, machen stattdessen bei jedem öffentlichen Anlass Gesichter wie sieben Tage Regenwetter. Da drängt sich zwangsläufig die Frage auf: Warum diese Scharade? Tun die beiden sich das wirklich der fast erwachsenen Töchter wegen an? Leonor und Sofía sind keine Kinder mehr, außerdem sieht man ihnen an, wie sehr sie unter der eisigen Atmosphäre leiden. Gewiss wäre für alle Beteiligten ein Ende mit Schrecken besser als ein Schrecken ohne Ende …

Wie ihnen nun vielleicht nur noch ein Arzt helfen kann, erfährst du im Video: