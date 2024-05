Königin Mary & König Frederik: Nach Fremdgehskandal - Gibt sie der Ehe noch eine Chance?

Königin Mary

10 Geheimnisse über den dänischen Royal

Am 14. Januar 2024 übernahm König Frederik von Dänemark den Thron. An seiner Seite: Königin Mary. Die Australierin hat sich 2004 in die royale Familie eingeheiratet. Wir werfen einen Blick in ihre Vergangenheit und graben 10 Geheimnisse über den Royal aus, die ihr bestimmt noch nicht kennt.