Königin Mary & König Frederik: Sorge um Sohn Christian! Schmeißt er alles hin?

Mit kleiner Tasche und skeptischen Blick zog der Kronprinz in die Kaserne ein. Mehrbettstube, Gemeinschaftsbad, im Dreck robben – all das erwartet den verwöhnten Prinzen. Aber als angehender König muss er durch den Drill. Kneifen gilt nicht. Oder doch?

Seine beiden Cousins Nikolai (25) und Felix (22) quittierten jedenfalls schon nach wenigen Wochen den Wehrdienst. Für Zartbesaitete ist das eben nichts. Ob auch Christian lieber wieder die Kaserne gegen das Schloss tauschen würde? Seine Eltern leben ihrem Sohn allerdings vor, wie toll ein Leben auf der Sonnenseite ist: Sie reisen um die Welt, geben Empfänge, schwelgen im Luxus. Vielleicht schmeißt Christian ja auch gleich ganz hin, wenn ihm die Ausbildung zum Monarchen zu anstrengend wird. So als Partyprinz und Privatier alt werden – das wäre was. Nur: Was sagt das dänische Volk dazu?