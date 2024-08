Prinz Christian: Peinlich! Sein Luxus-Wahn wird zum Problem

Klotzen statt kleckern – das hat sich Christian von Dänemark (18) wohl zum Motto gemacht. Der Kronprinz feierte gerade feuchtfröhlich sein Abitur. Dass er es ordentlich krachen lässt – völlig ok. Dass er sich dafür aber in ein Luxusoutfit von rund 13 ​500 Euro schmeißt, geht gar nicht. Was für ein Luxuslümmel aus der ersten Reihe! Bescheidenheit ist offenbar nicht sein Ding …