Königin Máxima und König Willem-Alexander: Zuckersüße Nachrichten nach 20 Jahren Ehe

Gemeinsam mit seinen drei Töchtern, Amalia (18), Alexia (16) und Ariane (15), tüftelt der Niederländer seit Wochen am perfekten Geschenk. Gar nicht so einfach! Schließlich ist die Argentinierin von Haus aus sehr neugierig, ahnte, dass etwas im Busch ist. Fast fünf Monate nach ihrer Porzellanhochzeit konnte Willem nun die freudige Nachricht verkünden: Es geht nach Sevilla! Dort, wo sich das Paar zum ersten Mal begegnete. Ein reiner Urlaub wäre aber langweilig und so plant der König, das Ehe-Gelübde zu erneuern. Wie aufregend!

