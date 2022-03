Königin Máxima und König Willem-Alexander: Trennung nach 18 gemeinsamen Jahren

Frei von royalen Pflichten genießt Amalia nun die Auszeit, kann in 1444 Metern Höhe endlich richtig die Seele baumeln lassen. "Ich bin dankbar für die Privatsphäre, die ich in den letzten Monaten genießen durfte", schwärmt sie verliebt. Denn um ihr Glück zu schützen, versuchte die Niederländerin, Isebrand möglichst aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Sie buchte in Lech sogar ein anderes Luxushotel als sonst üblich. Der perfekte Ort, um den Abend einfach zusammengekuschelt bei einem guten Glas Wein vor dem prasselnden Kamin zu verbringen.

Auch Amalias Familie hat der Münsteraner längst im Sturm erobert. Besonders König Willem-Alexander (54) schwärmt von dem jungen Deutschen. Kein Wunder! Er sieht, wie gut Isebrand seiner Tochter tut. Willem-Alexander hat mit Maxima seinen perfekten Lebensmenschen gefunden. So viel Liebesglück wünscht er auch seiner Amalia.