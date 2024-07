Königin Maximia: Tochter Alexia rebelliert! Hängt sie ihren Royal-Job an den Nagel?

"Es ist typisch für unsere Zeit, dass jeder eine Kamera dabeihat", so Alexia. "Ich verstehe ja, dass die Leute Fotos und Videos von mir machen möchten, es interessant finden, was ich so mache. Aber ich fühle mich dadurch total eingeschränkt." Verständlich. Sie sagt: "Ich kann nicht das tun, was meine Altersgenossen tun. Ich muss befürchten, dass alles in den sozialen Medien landet." Im Internet tauchten bereits Fotos einer feiernden Alexia auf. Für sie äußerst unangenehm.