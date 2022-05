Königin Silvia: Demenzdiagnose! Jetzt bricht sie ihr Schweigen

"Ich hatte damals zwei Damen, die meiner Mutter sehr behilflich waren. Und die haben lange Erfahrung gehabt mit älteren Menschen, und dennoch funktionierte das nicht. Und dann habe ich gemerkt, dass sie von Demenz keine Ahnung hatten", offenbart Königin Silvia nun laut "ARD"-"Brisant". Sie ergänzt: "Das war damals so, vor 25 Jahren. Das war eine natürliche Entwicklung, dass ältere Menschen vergessen, bis man dann nachher gemerkt hat, dass es wirklich eine Krankheit ist." Doch zum Glück rückte die Familie damals zusammen und probierte die Erkrankung von Silvias Mutter aufzufangen: "Wir Kinder, wir haben das also gar nicht so richtig mitgekriegt, dass bei meiner Mutter da verschiedene Schwierigkeiten aufgetreten sind. Das war erst, als mein Vater verstorben war und meine Mutter zu uns kam nach Stockholm." Wow! Ehrliche Worte, die man so von der Königin gar nicht vermutet hätte! Ob Silvia uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein!