Konny und Manu Reimann: Trennung? Jetzt kommt alles ans Licht

Ja, es stimmt. Das Auswanderer-Paar trennt sich. Aber nicht voneinander. Nein, Manu und Konny spielen mit dem Gedanken, ihrem Hawaii den Rücken zu kehren. Nach neun Jahren und vielen Abenteuern. Das neue Zuhause soll auf den Fidschi-Inseln entstehen. Dabei handelt es sich um ein 275000 Quadratmeter großes Gelände, direkt am Meer. Ein Haus gibt es noch nicht. Aber das wäre ein Projekt, bei dem sich der Tüftler so richtig austoben könnte. Aber erstmal muss das Heim auf Hawaii verkauft werden, bevor die beiden die Koffer packen können. Gemeinsam natürlich, denn die zwei lieben sich noch immer wie am ersten Tag.

Ob sich die beiden wohl auf den Fidschi-Inseln genau so wohl fühlen, wie auf Hawaii? Zweifel daran bestehen jedenfalls nicht! Schließlich sind Konny und Manu wahre Weltenbummler und wagen nicht zu ersten Mal den Schritt in ein neues Abenteuer!