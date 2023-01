Konstantin II. von Griechenland: Der Royal ist tot!

Der griechische Staatsrundfunk und die staatliche griechische Nachrichtenagentur bestätigten am Dienstagabend die traurige Nachricht. Demnach soll sich aus dem Schlaganfall ein multiples Organversagen entwickelt haben. Seine Frau Anne-Marie und seine fünf Kinder waren in den letzten Tagen an seiner Seite. Seine Schwester Sofia war am Wochenende extra nach Griechenland gereist, um für ihren Bruder zu beten. Leider hat Konstantin denn Kampf trotzdem verloren. Der Royal soll in einem Waldstück des ehemaligen Sommerpalastes seiner Familie in Athen beerdigt werden.