Kris Jenner: Kind mit 62

Die Kardashians sind im Babyfieber! Schon bald wird Kris Jenner achtfache Oma sein. Denn nachdem Kylie Jenner erst vor wenigen Wochen Töchterchen Stormi zur Welt brachte, wird bald auch Khloe Kardashian zum ersten Mal Mama. Und bei so viel Nachwuchs kommen auch bei Kris Jenner Muttergefühle hoch!

Kris Jenner will noch ein Kind!

Ein Insider plaudert jetzt jedenfalls gegenüber "Closer" aus, dass Kris Jenner unbedingt Nachwuchs will - und das schon seit ihre Tochter Kourtney 2009 zum ersten Mal Mama wurde! Jetzt wollen sie und ihr On-Off-Freund Corey Gamble ernst machen. "So viele ihrer eigenen Kinder zu sehen, wie sie selbst Kinder bekommen, hat sie dazu gebracht, über ein weiteres eigenes nachzudenken", so der Insider.

Kris Jenner will adoptieren

Doch Kris Jenner will nicht etwa mit ihren 62 Jahren noch ein Baby zur Welt bringen. Wie es heißt, will sie eines adoptieren. Sie und ihr Freund sollen sich schon für einen fünfjährigen Jungen entschieden haben. Noch muss aber einiges an Papierkram erledigt werden. Doch schon bald könnte Kris Jenner ihren Sohn in den Arm nehmen....