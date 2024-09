Kris Kristofferson: Die Country-Legende ist tot

"Wir sind alle so gesegnet für unsere Zeit mit ihm. Danke, dass ihr ihn all die vielen Jahre geliebt habt, und wenn ihr einen Regenbogen seht, dann wisst, dass er auf uns alle herablächelt", heißt es in einem Statement seiner Familie. Kris hinterlässt unter anderem seine Frau Lisa, seine acht Kinder und sieben Enkelkinder.

Kris galt als großartiger Songwriter und schrieb Klassiker wie "For the Good Times" und "Sunday Mornin' Comin' Down". Große Stars wie Elvis Presley (†42) und Ray Charles (†73) sangen seine Songs. Im Netz häufen sich bereits die Beileidsbekundungen seiner Promi-Kollegen. Kris stand viele Jahre im Rampenlicht und wurde von vielen Menschen geliebt. "Was für ein großer Verlust, was für ein großer Schriftsteller, was für ein großer Schauspieler, was für ein großer Freund. Ich werde dich immer lieben", schreibt Dolly Parton (78) auf ihrem Instagram-Kanal.

Es wird wohl eine Weile dauern, bis die Country-Welt diesen Verlust verkraftet hat ...