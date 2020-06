Kristen Stewart bestätigt Beziehung mit Robert Pattinson

Bisher haben sie alle Fragen zu ihrem Privatleben abgeblockt, doch nun verriet Stewart der britischen Zeitschrift "GQ" auf die Frage ob sie mehr von Großbritannien sehen möchte, wo ihr aktueller Film "Snow White and the Huntsman" gedreht wird: "Ja, mein Freund ist schließlich Brite." Stewart war zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, dass sie bereits mitten im Interview war und so erklärte sie sofort: "Ich hätte das nie gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass dies ein Interview ist. Aber mein Leben ist so leicht zu googeln, ich meine die Sache ist doch so offensichtlich. Aber ich bin da egoistisch. Das ist meins. Und ich möchte auch, dass es meins bleibt. Es ist ein lustiges Spiel, aber es ist auch gefährlich. Aber ich werde nichts von mir preisgeben, weil ich einfach nichts davon habe." © WENN