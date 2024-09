Kronprinzessin Amalia: Neid im Palast!

Auch Amalia zog einst aus. In Amsterdam wollte die älteste Tochter von König Willem-Alexander (57) ein normales Studentenleben führen. Doch die Drogenmafia bedrohte sie, und sie musste aus Sicherheitsgründen zurück ins Schloss. Sie vermisse die einfachen Dinge, wie "die Straße entlanggehen oder in ein Geschäft gehen", gab die Kronprinzessin Anfang 2023 Einblick in ihre Gefühle. Beides ist für sie unmöglich. "Ich hoffe, das ändert sich bald", ­erklärte Amalia tapfer.

Beinahe zwei Jahre sind seit den ersten Drohungen vergangen. Die Lage entspannte sich etwas und Amalia durfte zunächst zurück in ihre Studenten-­WG. Aber dann tauchten Drogendealer vor der Tür auf. Die Männer wollten eigentlich nur ihre Nachbarn mit Kokain beliefern. Doch im Königshaus schrillten sämtliche Alarmglocken, man holte Amalia zurück.

Jetzt sieht sie, wie Alexia ihre Koffer packt. In England wird die 19-Jährige ein Studentenleben führen, von dem ­Amalia immer geträumt hat ­Natürlich gönnt sie ihrer Schwester alles Glück der Welt. Tief im Herzen aber spürt sie manchmal diese Traurigkeit. Denn die Kronprinzessin weiß, sie ist verdammt, ein Leben im golde­nen Käfig zu führen. Und in diesen Momenten wäre sie lieber so frei wie ihre Schwester.

