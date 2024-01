Kronprinzessin Mary: Nach Affärengerüchten - Jetzt stärkt ihr Königin Margrethe II. den Rücken

Im November zeigten Fotos aus spanischen und mexikanischen Medien Prinz Frederik zusammen mit einer attraktiven Mexikanerin in Madrid, während Kronprinzessin Mary in den USA unterwegs war. Wie die mexikanischen Zeitung "Lecturas" berichtet hatte, handelte es sich dabei um die Schauspielerin Genoveva Casanova. Pikant: Nach einem gemeinsamen Restaurantbesuch soll der Prinz ihre Wohnung erst am nächsten Morgen wieder verlassen haben!

Trotz der Gerüchte zeigten sich Prinzessin Mary und ihr Ehemann Frederik zu Weihnachten als glückliches Paar in den sozialen Medien. Und auch jetzt sind Zusammenhalt und Eintracht im dänischen Königshaus wichtiger denn je. Denn nachdem Königin Margrethe an Neujahr 2024 vollkommen überraschend verkündet hatte, dass sie ihr Amt niederlegen und die Geschäfte an Kronprinz Frederik übergeben wolle, kann sich der Palast keinen Skandal leisten. Am Sonntag, dem 14. Januar, werden Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary offiziell zu König und Königin ernannt. Ein Zerwürfnis wäre daher pures Gift für die dänische Monarchie.