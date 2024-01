Kronprinzessin Mary nach den Affären-Gerüchten: Ist das der wahre Grund für ihr Schweigen?

Der Beitrag wurde viel diskutiert. Klangen die Worte der Kronprinzessin eher versöhnlich oder doch resigniert? Dass das Ehepaar weiterhin in einer tiefen Krise steckt, zeigte sich nur drei Tage später: Beim gemeinsamen Besuch des Heiligabend-Gottesdienstes griff Frederik regelrecht verzweifelt nach Marys Hand und lächelte betont ungezwungen in die Kamera. Als würde er aller Welt beweisen wollen, dass die Affärengerüchte ihrer Ehe nichts anhaben können. Mary hingegen wirkte abwesend, erwiderte die Geste nicht, ließ sie lediglich über sich ergehen.

Und nun der nächste Knall: Frederiks Mutter, Königin Margrethe, dankte völlig überraschend ab. Seit der Erbfolge ist noch nie ein dänischer Monarch zurückgetreten, auch Margrethe betonte immer wieder, dass sie bis zu ihrem Lebensende im Amt bleiben wolle. Steckt hinter dem plötzlichen Sinneswandel womöglich eine kluge Taktik zur Rufrettung ihres Sohnes? Historiker Sebastian Olden-Jörgensen ist sicher: "Der Zeitpunkt ist nicht schlecht gewählt." Nach der Krönung werde der Skandal um Frederik in einem halben Jahr vergessen sein. "Es hat in dem Moment, in dem er König wird, keine Bedeutung mehr." Außerdem könnte Margrethe auf diese Weise ihre über alles geliebte Schwiegertochter am Hof halten.

Denn dass Mary ihren Mann in einem so wichtigen Moment verlassen könnte, ist unvorstellbar. Schon ihrem ältesten Sohn Christian zuliebe. Der wurde am 15. Oktober volljährig, muss nach Frederiks Krönung als Thronfolger den Regenten in dessen Abwesenheit vertreten. Eine große Aufgabe, bei der Mary ihm natürlich unterstützend zur Seite stehen will. Ihre große Loyalität bindet die gebürtige Australierin an den dänischen Hof, ihre Familie und auch an Frederik. Doch das bedeutet gleichzeitig ein großes Opfer für sie als Privatperson.

Schon 2004 äußerte sich Mary klar und deutlich zum Thema Untreue. Für sie sei das "ein sehr ernster Vertrauensbruch", der nur schwer zu kitten und ein großes Problem für das Fortbestehen der Ehe sei. Denn: "Es ist notwendig, dass man sich gegenseitig voll und ganz vertraut." Auf diese Basis kann sie mit Frederik derzeit vermutlich eher nicht bauen. Und doch bleibt Mary nach der folgenschweren Entscheidung ihrer Schwiegermutter wohl nichts anderes übrig, als ihre Ehe aufrechtzuerhalten – und notgedrungen weiter zu schweigen…