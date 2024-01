Kronprinzessin Mary: Versöhnung vor der Krönung

In Australien kämpfte Frederik (55) um ihre Liebe. Hat der Kronprinz allein zu Haus gemerkt, wie sehr er sie vermisst? Dass er ein Leben ohne die Mutter seiner Kinder nicht ertragen könnte? Vielleicht war es auch das schlechte Gewissen, das Frederik bewog, sich mit Tochter Isabella (16) in den Flieger zu setzen.

Fest steht: Die Familie verbrachte einige Tage zusammen. Ohne Termine und Stress. Da fällt ein klärendes Gespräch viel leichter als in angespannter Atmosphäre. Ob Mary ihm da verzieh, weiß nur sie selbst. Zumindest schaffte es der Kronprinz, seine Frau nach Kopenhagen zurückzuholen. Doch beim Abschied von ihrer Heimat und ihren Freunden vergoss die 51-Jährige bittere Tränen. Aber der royale Kalender lässt keine Zeit für Befindlichkeiten. Mary machte also gute Miene zum bösen Spiel. Bis zum Neujahrsempfang von Königin Margrethe (83) konnte das Paar noch privat viel Zeit verbringen, als dann die Bombe platze: Margrethe tritt zurück, Mary und Frederik werden am 14. Januar zum neuen Königspaar gekrönt! Und dass Mary den Titel Königin tragen wird, ist ja nicht selbstverständlich – auch Königsgemahlin wäre denkbar gewesen. Dieser Titel Königin ist wohl auch ein wenig als Versöhnungsgeschenk gedacht...

