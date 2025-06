Kronprinzessin Victoria: Geheimplan für Estelle!

Sie hat gelitten und geweint. Fragte sich wieder und wieder: Werde ich es schaffen, eines Tages mein Land als Monarchin würdig zu vertreten? Victoria von Schweden (47) weiß aus leidvoller Erfahrung, welche Last eine Thronfolgerin trägt. Um so verständlicher ist es da, dass sie ihrer geliebten Estelle (13) den Weg so leicht wie möglich machen möchte. Schon vor einiger Zeit schmiedete Victoria daher einen überraschenden Geheimplan…