Kronprinzessin Victoria: Plötzlich ist wieder von Scheidung die Rede!

In "Victoria och Daniel – I nöd och lust" ("Victoria und Daniel – In guten wie in schlechten Zeiten") beleuchtet RoyalExperte Johan T. Lindwall (53) die Ehe des Kronprinzenpaares und auch die Geschehnisse von vor zwei Jahren. Und so stellt sich die Frage erneut: Ist das royale Traumpaar wirklich so glücklich, wie es scheint? Oder könnte es doch noch zur Scheidung kommen?

Seit ihrer Märchenhochzeit im Jahr 2010 gelten die beiden beim schwedischen Volk eigentlich als Sinnbild für Beständigkeit und Liebe. Doch die wiederholten Gerüchte hinterlassen ihre Spuren… Bislang schweigt das Königshaus zu den jüngsten Spekulationen. Victoria und Daniel treten in der Öffentlichkeit weiterhin als harmonisches Paar auf, doch die Zweifel bleiben. Die Schweden hoffen inständig, dass die erneuten Gerüchte um die Beziehung von Victoria und Daniel nichts weiter als Schall und Rauch sind.

