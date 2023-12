Kronprinzessin Victoria: Wie lange hält ihr Daniel das noch aus?

In den vergangenen Wochen hatte das Paar viele Termine – Daniel immer pflichtbewusst zwei Schritte hinter der Thronfolgerin. So verlangt es die Etikette. Seine Laune bei den Veranstaltungen? Nicht die beste! Nun fürchtet die Kronprinzessin, dass ihre Ehe auf Dauer unter der Last der Krone leiden könnte. Denn wenn sie erst einmal Königin ist, wird es nicht einfacher. Wie bei ihrer Patentante, der ehemaligen niederländischen Königin Beatrix. Deren Ehemann Prinz Claus (†76) litt unter Depressionen, weil er im Schatten seiner Frau stand. Oder Prinz Henrik von Dänemark (†83), der sich zeitlebens darüber beklagte, nie König geworden zu sein, obwohl er mit Königin Margrethe verheiratet war.