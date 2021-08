Kurt Biedenkopf: Der Politiker ist tot

"Bei drei Landtagswahlen gelang es ihm die Sächsische Union zur absoluten Mehrheit zu führen. Bis zuletzt genoss der Landesvater großes Ansehen und Vertrauen bei den Sachsen. Die Sächsische Union und der Freistaat sind ihm zu großem Dank verpflichtet. Wir werden Kurt Biedenkopf ein ehrendes Andenken bewahren", heißt es in der Mitteilung weiter. Geboren wurde Biedenkopf im Jahr 1930 in Ludwigshafen am Rhein. Seine Kindheit verbrachte er dann später in Sachsen und promovierte später in Rechtswissenschaften. Im Oktober 1990 trat er für die CDU im neu eingerichteten Freistaat Sachsen an - danach wurde er Ministerpräsident. Davor hatte er mehrere Ämter innen - unter anderem war der Generalsekretär.

2021 sind weitere Stars von uns gegangen - mehr dazu hier im Video: