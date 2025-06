Kuss-Video aufgetaucht: Wer nach "Ex on the Beach" ein Paar sein soll Nach den Dreharbeiten der 6. Staffel von "Ex on the Beach" bahnt sich eine heiße Romanze zwischen Kandidaten an – alle Infos hier! Mit diesem Cast ist die aktuelle "Ex on the Beach"-Staffel gestartet. © RTL / Frank Fastner Von InTouch Redaktion 25.06.2025, 12:06 Uhr

Aktuell läuft die 6. Staffel von "Ex on the Beach" auf RTL+ und sorgt für mächtig Gesprächsstoff in der Trash-TV-Community. Doch diesmal sind es nicht etwa die Dauer-Streithähne Jenny und Marvin, die die Schlagzeilen dominieren. Ganz im Gegenteil: Zwei andere Singles stehen plötzlich im Rampenlicht – und es könnte zwischen ihnen sogar ordentlich gefunkt haben!

Denn seit wenigen Tagen brodelt die Gerüchteküche gewaltig: Angeblich soll es zwischen Linda Braunberger, bekannt aus "Germany’s Next Topmodel" und "Are You The One?", und Jermaine Diallo aus "Germany Shore", ordentlich geknistert haben. Das zumindest legen zahlreiche Spekulationen und Hinweise aus den sozialen Medien nahe.

Kuss-Video aufgetaucht: Läuft da was zwischen Linda und Jermaine?

Erst kürzlich hat der Instagram-Kanal shoortyy35 ein brisantes Video veröffentlicht, das unter Fans für Furore sorgt. Darauf sind Linda und Jermaine innig tanzend auf einem Event zu sehen – und dabei bleibt es nicht: Die beiden schenken sich sogar einen zärtlichen Kuss auf die Lippen. Seitdem fragen sich viele: Entwickelt sich hier etwa ein echtes Pärchen, ganz abseits der TV-Kameras?

Fans feiern die möglichen Turteltauben

Die Reaktionen im Netz sind eindeutig: Die Community ist begeistert! Unter dem viral gegangenen Reel häufen sich die positiven Kommentare:

"Ich finde die ehrlich süß zusammen."

"Finde ich süß, weil man gemerkt hat, wie hin und weg Linda war und auch bei einem Interview vor ein paar Tagen hat man das Strahlen auch total gemerkt."

"Hab die beiden im März zusammen knutschend bei der Ballerleague in Berlin gesehen, da war das schon durch."

Diese Aussagen zeigen: Die Chemie zwischen Linda und Jermaine scheint definitiv zu stimmen – und der kleine Flirt könnte durchaus ernste Folgen haben. Zwar wurde die Beziehung von den beiden bisher noch nicht offiziell bestätigt, doch die Hinweise aus dem Netz sind kaum zu übersehen.

RTL+ zeigt, wie es bei "Ex on the Beach" weitergeht

Wer jetzt neugierig geworden ist und wissen möchte, wie es zwischen Linda, Jermaine und den anderen Singles bei "Ex on the Beach" weitergeht, sollte sich die aktuellen Folgen nicht entgehen lassen. Die neuen Episoden der 6. Staffel gibt es jeden Montag exklusiv bei RTL+.