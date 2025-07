Labubu-Wahnsinn am Prime Day: Die flauschigen Taschenmonster jetzt im Angebot

Sie sind klein, schräg und irgendwie ziemlich niedlich – und aktuell aus dem TikTok-Kosmos kaum noch wegzudenken: die Labubus! Diese kunterbunten, fantasievoll frisierten Figuren mit ihren großen Augen und dem schelmischen Lächeln stammen ursprünglich aus Japan und haben längst auch in Deutschland einen regelrechten Siegeszug angetreten – nicht nur in unseren Herzen, sondern auch in Handtaschen und Rucksäcken.