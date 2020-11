Lady Diana: Paukenschlag in England! Jetzt kommt die ganze Wahrheit raus

Die Liebe zu ihrer verstorbenen Mutter ist abgöttisch. Das Andenken an die Königin der Herzen halten Prinz William (38) und Prinz Harry (36) immer noch aufrecht. Lady Diana (†1997) ist für die Brüder heilig. Und genau so eine Verunglimpfung fürchten sie in der Serie „The Crown“. Denn darin wird Diana nicht als die Heilige dargestellt, die sie für ihre Söhne heute noch ist. Es werden Szenen gezeigt, die die Prinzen an düstere Kapitel ihrer Kindheit erinnern dürften, die sie eigentlich für immer vergessen wollten.

Als Harry im Juni davon erfuhr, dass es in der neuen Staffel um Diana und auch um seine eigene Kindheit gehen wird, soll er vor Wut geschäumt haben. In der Vergangenheit machte der Windsor-Spross nie einen Hehl daraus, dass das Schicksal seiner verstorbenen Mutter bei ihm ein Trauma auslöste. Er will genau wie sein Bruder William, nicht noch mal diese Höllenqualen erleben.

Prinz William ist wütend auf Bruder Harry

Dass Dianas Krankheit Bulimie, ihre Selbstmordversuche, die zerrüttete Ehe mit Prinz Charles (71) und ihre Eskapaden nun so explizit in der Serie thematisiert werden, soll vor allem Prinz William schockieren. Besonders heikel ist in diesem Zusammenhang der Deal, den sein Bruder Harry jüngst mit dem Streaming-Giganten Netflix geschlossen hat – denn genau dieser Sender dreht auch „The Crown“.